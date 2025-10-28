Menü Suche
Bielefeld bindet Schneider

von Leon Morsbach - Quelle: arminia.de
Leon Schneider bejubelt das Tor @Maxppp

Arminia Bielefeld hat den Vertrag mit Innenverteidiger Leon Schneider (25) vorzeitig verlängert. Das gibt der Zweitiglist offiziell bekannt. Der Abwehrspieler gehört seit seinem Wechsel im Sommer 2023 zu den Leistungsträgern und hat bislang 95 Pflichtspiele für den DSC absolviert.

Sportgeschäftsführer Michael Mutzel lobt Schneiders Entwicklung: „Leon hat sich durch konstante Leistungen […] zu einem sehr wichtigen Bestandteil unserer Mannschaft entwickelt, indem er unserer Defensive große Stabilität verleiht.“ Schneider selbst erklärte: „Seitdem ich hier bin, haben wir gemeinsam eine enorme Entwicklung hingelegt. Mir wurde von Beginn an großes Vertrauen geschenkt. Umso mehr freue ich mich, weiterhin Teil dieses Vereins […] zu sein.“

