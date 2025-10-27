BVB bei Toptalent früh dran

Die Scouts von Borussia Dortmund schauen sich verstärkt auf dem südamerikanischen Markt um. Justin Lerma (18) wird kommenden Sommer für vier Millionen Euro von Independiente zum Bundesligisten kommen. Mit Kauã Prates (17/Cruzeiro) stehen die Verantwortlichen des BVB schon länger in Kontakt. Und jetzt kommt der nächste Name aufs Tableau.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut ‚Sky‘ beschäftigt sich Sportdirektor Sebastian Kehl mit einer möglichen Verpflichtung von Juan Cruz Meza. Der 17-jährige Mittelfeldspieler von River Plate feiert im März seinen 18. Geburtstag und wäre dann kommenden Sommer bereit für einen Transfer nach Europa. Sein Vertrag beim Klub aus Buenos Aires läuft nur noch bis Ende 2026.

In Argentinien gilt Meza als absolutes Toptalent. Der Youngster ist neunfacher U17-Nationalspieler und sammelte acht Pflichtspieleinsätze für die Profimannschaft von River Plate. Hinzu kommen 24 Spiele für die Zweitvertretung. Mit dem vollständigen Durchbruch wird in den kommenden Monaten gerechnet. Gut möglich, dass der BVB versucht, den Zuschlag zu erhalten, bevor andere Klubs in die Vollen gehen.