M’gladbach: Schröder übernahm einen Teil seiner Ablöse

Rouven Schröder hat seinen Wechsel von RB Salzburg zu Borussia Mönchengladbach zum Teil aus eigener Tasche mitfinanziert. Wie die ‚Bild‘ berichtet, bot der neue Sportdirektor an, die Differenz, die noch zwischen den Vereinen lag, selbst zu bezahlen. Dabei soll es sich um einen niedrigen sechsstelligen Betrag gehandelt haben.

Insgesamt flossen dem Vernehmen nach bis zu 1,5 Millionen Euro aus Deutschland nach Österreich. Bei den Fohlen steht Schröder vor einigen großen Herausforderungen. Unter anderem befindet sich der 50-Jährige auf der Suche nach Winterzugängen. Darüber hinaus arbeitet er an der zuletzt ins Stocken geratenen Verlängerung mit Linksverteidiger Lukas Ullrich (21).