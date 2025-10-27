M’gladbach: Positive Nachrichten von Kleindienst

Bei Borussia Mönchengladbach könnte in wenigen Wochen das Comeback von Kapitän Tim Kleindienst bevorstehen. Trainer Eugen Polanski gab auf der Pressekonferenz vor dem Pokalspiel gegen den Karlsruher SC am Dienstag (20:45 Uhr) Einblicke in den Zustand des Stürmers: „Er war gerade noch bei mir im Büro - verschwitzt, nass und mit einem riesengroßen Lächeln. Es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung, er macht einen guten Eindruck.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch bei Robin Hack (27), der mit einem Meniskusriss ausfällt, geht es voran. „Wir hoffen, dass wir irgendwann mal die freudige Nachricht haben, dass beide dabei sind. Lasst uns einfach mal von Tag zu Tag gucken“, so Polanski. Das Kleindienst-Comeback hatte sich zuletzt etwas verzögert, seit Mai fehlt der 30-Jährige mit einer Meniskusverletzung.