Gladbach lässt Polanski zappeln

Bei Borussia Mönchengladbach lässt man sich in der Trainerfrage weiter Zeit. „Es ist doch klar, dass wir Dinge irgendwann auch mal entscheiden wollen. Aber wir lassen uns nicht so anschieben, dass wir das vorschnell machen“, so Sportchef Rouven Schröder nach dem gestrigen 4:0-Sieg gegen den FC St. Pauli.

Seit sieben Partien ist nun Eugen Polanski als Interimstrainer in der Verantwortung, der Dreier am Millerntor war der zweite Sieg nach dem 3:1 gegen den Karlsruher SC im DFB-Pokal unter der Woche. Schröder betont: „Man sieht, dass Eugen die Mannschaft erreicht. Jetzt konzentrieren wir uns aufs Derby.“ Am Samstag (18:30 Uhr) ist der 1. FC Köln zu Gast im Borussia-Park.