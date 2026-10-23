Nächster Gladbach-Rückschlag

Für Borussia Mönchengladbach kommt es immer dicker. Wie die ‚Bild‘ berichtet, wird am heutigen Freitag beim Spiel gegen den VfB Stuttgart (20:30 Uhr) Innenverteidiger Kevin Diks nicht zur Verfügung stehen. Der Indonesier fehlt aus privaten Gründen.

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Der 30-Jährige reiht sich damit in die Liste der Spieler ein, die Alexander Blessin nicht einsetzen kann. Neun Profis fehlen dem neuen Trainer aktuell verletzt. Nach sechs Niederlagen zum Auftakt stehen die Fohlen gegen den VfB heute Abend mit dem Rücken zur Wand.