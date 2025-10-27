Gladbach-Trainer: Kein Plan B?

Bei Borussia Mönchengladbach beschäftigt man sich offenbar noch nicht mit möglichen Alternativen zu Interimstrainer Eugen Polanski. „Es gibt keinen Kontakt zu anderen Trainern. Von daher vollstes Vertrauen“, so Rouven Schröder auf entsprechende Nachfrage bei ‚Sky90‘. Gladbachs Sportdirektor betont: „Wir haben uns kein Zeitfenster bei Eugen gegeben. Eugen hat vollste Unterstützung, das hat er sich absolut verdient. Wir haben eine Riesenverantwortung gegenüber dem Klub, daher wird es keine vorschnellen Dinge geben.“

Aus seinen bisherigen fünf Partien holte Polanski zwei Punkte, am Samstag verlor Gladbach mit 0:3 gegen den FC Bayern. Schröder ist von Polanskis Qualitäten überzeugt: „Eugen hat das Wechselspiel zwischen einer inhaltlichen Ansprache, aber auch gleichzeitig die Fußballersprache. Die Jungs müssen auch diese Fußballersprache mal hören, was er auch erwarten will. Da sehe ich auf jeden Fall, dass die Mannschaft reagiert. Und im Endeffekt – damit auch alle mitkriegen, dass es passt, brauchen wir ein Ergebnis.“ Am Dienstag treffen die Fohlen im DFB-Pokal auf den Karlsruher SC, am Samstag ist der 1. FC Köln beim Ligaschlusslicht zu Gast.