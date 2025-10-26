Harte Kritik an van Nistelrooy

Der ehemalige Weltklasse-Stürmer Ruud van Nistelrooy ist für seine Arbeitsweise als Trainer hart kritisiert worden. Odsonne Édouard, der in der vergangenen Saison bei Leicester City unter van Nistelrooy trainiert hat, sagte gegenüber der ‚L’Équipe‘: „Nur weil man einmal ein guter Stürmer war, heißt das nicht, dass man ein guter Trainer ist. Nach dem Training habe ich manchmal eine noch härtere Einheit mit meinem eigenen Fitnesstrainer absolviert.“

Der 27-jährige Stürmer hatte bei den Foxes zu Beginn noch gespielt, unter van Nistelrooy kam er von November bis Ende Mai aber nur auf zwei Spielminuten und war nur zweimal überhaupt im Kader. „Ich habe mich nicht sehr gut mit ihm verstanden. Ich habe plötzlich sieben Monate lang nicht gespielt“, so der Franzose, der mittlerweile beim RC Lens spielt. Van Nistelrooy ist seit Juni ohne Verein.