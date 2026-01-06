United: Amorim wird zum Millionengrab

Die 14-monatige Amtszeit von Ex-Trainer Rúben Amorim kommt Manchester United teuer zu stehen. Trotz etlicher sportlicher Negativrekorde hat der finanziell angeschlagene Klub für den Portugiesen ein kleines Vermögen ausgegeben, wie die ‚Daily Mail‘ vorrechnet. Demzufolge erhält Amorim, der am gestrigen Montag in Manchester vor die Tür gesetzt wurde, eine Abfindung in geschätzter Höhe von 11,5 Millionen Euro. Hinzu kommen Entschädigungszahlungen für seine fünf Assistenten, die er von Sporting Lissabon nach England mitgebracht hatte und die ebenfalls die Koffer packen mussten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Alle sechs wurden von United im Oktober 2024 aus ihren laufenden Verträgen herausgekauft, für Amorim flossen damals zehn Millionen Euro, für sein Team zusätzliche fünf. Zudem zahlte der ehemalige Spitzenklub aufgrund der damaligen dramatischen sportlichen Situation eine weitere Million, damit die neuen Angestellten unverzüglich und noch vor Jahresende den Verein wechseln konnten. Lässt man die gezahlten Gehälter außer Acht, kosteten United allein die Einstellung und die Entlassung des damaligen Wunschtrainers nach Rechnung der ‚Daily Mail‘ mehr als 31 Millionen Euro – ein sehr teures Missverständnis.