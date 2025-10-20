Menü Suche
Gladbach-Deals: Schröders oberste Priorität

von Julian Jasch - Quelle: Bild
Rouven Schröder bei seiner ersten Pressekonferenz für Borussia Mönchengladbach @Maxppp

Rouven Schröder will als eine seiner ersten Amtshandlungen als neuer Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach die Vertragsverlängerung mit Lukas Ullrich (21) zum Abschluss bringen. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge macht der 50-Jährige den angestrebten Deal sogar zur Chefsache. Schröders Vorgänger Roland Virkus hatte bereits seit geraumer Zeit an einer Weiterführung der Zusammenarbeit mit Ullrich gearbeitet, konnte die Verhandlungen aber nicht abschließen.

Aktuell streicht der Linksverteidiger laut der ‚Bild‘ vergleichsweise geringe 600.000 Euro pro Jahr ein. Stand jetzt würde der deutsche U21-Nationalspieler kommende Saison in sein letztes Vertragsjahr gehen. Darauf wurden bereits Brighton & Hove Albion, Leeds United sowie Tottenham Hotspur aufmerksam. Übrigens: Positionskonkurrent Luca Netz (22) ist vertraglich sogar nur bis 2026 gebunden.

Lukas Ullrich

