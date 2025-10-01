Leih-Wechsel: Romantische Lösung für Topp?

Geht Keke Topp den Umweg über eine Leihe? Die Möglichkeit besteht, laut der ‚Bild‘ streckt der FC Schalke 04 die Fühler nach dem Mittelstürmer aus, der bereits zwischen 2021 und 2024 für die Königsblauen auflief.

Unter der Anzeige geht's weiter

Beim SV Werder Bremen hat Topp zurzeit kaum Aussichten auf regelmäßige Einsatzzeiten bei den Profis. 64 Minuten stehen in Bundesliga und DFB-Pokal insgesamt zu Buche, erst gestern half er auf eigenen Wunsch hin beim 4:0 in der Regionalliga gegen den VfB Lübeck aus.

„Wir haben aktuell keine Absichten, ihn im Winter zu verleihen“, sagt Profi-Chef Peter Niemeyer zwar – das könnte sich allerdings in den kommenden Wochen ändern, sollte Topp hinter Victor Boniface (24), Justin Njinmah (24) und Co. weiterhin kaum zum Zuge kommen.