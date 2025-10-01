Menü Suche
Kommentar 1
Bundesliga

Leih-Wechsel: Romantische Lösung für Topp?

Keke Topp hat momentan einen schweren Stand unter Trainer Horst Steffen. Interesse an dem Neuner, der zuletzt im Regionalliga-Team aushalf, bekundet sein Ex-Klub.

von Tobias Feldhoff - Quelle: Bild
1 min.
Keke Topp fokussiert den Ball @Maxppp

Geht Keke Topp den Umweg über eine Leihe? Die Möglichkeit besteht, laut der ‚Bild‘ streckt der FC Schalke 04 die Fühler nach dem Mittelstürmer aus, der bereits zwischen 2021 und 2024 für die Königsblauen auflief.

Unter der Anzeige geht's weiter

Beim SV Werder Bremen hat Topp zurzeit kaum Aussichten auf regelmäßige Einsatzzeiten bei den Profis. 64 Minuten stehen in Bundesliga und DFB-Pokal insgesamt zu Buche, erst gestern half er auf eigenen Wunsch hin beim 4:0 in der Regionalliga gegen den VfB Lübeck aus.

„Wir haben aktuell keine Absichten, ihn im Winter zu verleihen“, sagt Profi-Chef Peter Niemeyer zwar – das könnte sich allerdings in den kommenden Wochen ändern, sollte Topp hinter Victor Boniface (24), Justin Njinmah (24) und Co. weiterhin kaum zum Zuge kommen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
2. Bundesliga
Bremen
Schalke 04
Keke Topp

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
2. Bundesliga 2. Bundesliga
Bremen Logo SV Werder Bremen
Schalke 04 Logo FC Schalke 04
Keke Topp Keke Topp
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert