Gladbach-Kandidat Book setzt Unterschrift

Borussia Mönchengladbach muss auf der Suche nach einem Nachfolger für den zurückgetretenen Geschäftsführer Sport Roland Virkus einen herben Dämpfer hinnehmen. Wie die SV Elversberg bekanntgibt, hat Sportvorstand Nils-Ole Book seinen Vertrag verlängert. Über die Laufzeit macht der Zweitligist keine Angaben. SVE-Präsident Dominik Holzer kann seine Begeisterung kaum verbergen: „Der erfolgreiche Weg, den die SVE in den vergangenen Jahren bestritten hat, ist eine Besonderheit – und eng mit einem Namen verbunden. Ole Book hat in der sportlichen Leitung und Entwicklung über die Jahre Enormes geleistet, auch wenn die Aufgaben wie in diesem Sommer beachtlich waren. Wir sind sehr glücklich, dass er die sportliche Verantwortung auch weiterhin tragen wird. Diese Entscheidung ist für uns von größter Bedeutung.“

Am Niederrhein muss man sich nach Absage des 39-Jährigen neu orientieren. Auf den Virkus-Nachfolger warten eine Menge Baustellen. Unter anderem muss der neue starke Mann über die Zukunft von Interimscoach Eugen Polanski entscheiden, der aus bislang zwei Spielen einen Punkt holte. Die ‚Bild‘ bringt als mögliche Kandidaten Jonas Boldt, Marinko Jurendic und Martin Stranzl ins Spiel. Intern wären Nachwuchsdirektor Mirko Sandmöller oder Direktor Scouting Steffen Korrell die aussichtsreichsten Kandidaten.