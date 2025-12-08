Fortuna: Allofs will an Anfang festhalten

Für Klaus Allofs stellt sich die Frage nach der Trainerentlassung bei Fortuna Düsseldorf nicht. „Die spieler sind jetzt in der Verantwortung. Markus ist der richtige Mann als unser Trainer“, so das klare Votum des Sportvorstands gegenüber dem ‚kicker‘.

Ob Allofs selbst noch das Vertrauen genießt, bleibt hingegen weiter offen. „Es stehen jetzt wichtige Entscheidungen an“, weiß der Funktionär und versichert: „Ich bin bereit, muss aber schauen, wie der Aufsichtsrat entscheidet.“