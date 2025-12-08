Neuer-Erbe: Nübel sorgt für Klarheit

Dass Vincent Kompany am Samstag gegen den VfB Stuttgart (5:0) überraschend auf Jonas Urbig (22) setzte und Manuel Neuer (39) auf der Bank Platz nahm, war im Nachhinein ein cleverer Schachzug. Nicht nur überragte Urbig im Spielaufbau, leitete das erste Tor stark ein und hatte zeitweise die meisten Ballkontakte bei den Bayern – er entschied das Duell um die mögliche Nachfolge klar für sich.

Auf der anderen Seite erlebte der sieben Jahre ältere Alexander Nübel (29) nämlich einen rabenschwarzen Tag. In der ersten Hälfte hatte er noch Glück, als er den Schuss von Michael Olise (23) durch die Hände rutschen ließ. Beim 3:0 von Josip Stanisic (25) flutschte die Kugel Nübel wieder durch die Hände, diesmal mit Folgen.

Urbig hat die Mehrheit hinter sich

„Der Alex ist ein herausragender Torwart. Heute hat das eine oder andere nicht so funktioniert“, urteilte Sportvorstand Max Eberl noch recht milde über Nübel. „Wir haben mit Manu einen herausragenden Torwart. Mit Jonas einen, der immer Leistung bringt. Und Nübel, der auch dem FC Bayern gehört, besitzt definitiv sehr, sehr gute Qualitäten“, so Eberl weiter.

Klar ist aber: Durch dieses Spiel wurde den Verantwortlichen an der Säbener Straße eindrucksvoll vor Augen geführt, wer das Neuer-Erbe antreten sollte. Der ‚kicker‘ berichtet heute, dass Urbig „deutlich die Nase vorn“ und die Mehrheit der Verantwortlichen hinter sich habe.

20 Millionen für Nübel?

Nübel, der noch bis 2030 in München unter Vertrag steht, dürfte mit seiner Vorstellung vor den Augen der Bayern-Bosse die letzten Zweifel beseitigt haben. Der FCB erhofft sich bei einem Verkauf im Sommer eine Ablöse von 20 Millionen Euro. In etwa so viel kassiert Neuer pro Saison, seine Verlängerung könnte mit dem Nübel-Wechsel problemlos finanziert werden.