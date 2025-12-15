Bundesliga: Die FT-Topelf des 14. Spieltags

Spieler des Spieltags: Jamie Leweling

Am gestrigen Sonntag wurde das Prinzip Ketchup-Flasche wieder einmal in der Bundesliga angewendet. Nach vier Spieltagen hatte Jamie Leweling (24) schon drei Assists auf dem Konto. Seitdem kam in der Bundesliga kein einziger Scorerpunkt mehr dazu. Das änderte sich beim 4:0-Sieg gegen den SV Werder Bremen. Der Linksaußen des VfB Stuttgart war an nahezu allen gefährlichen Offensivaktionen beteiligt, sein Distanzschuss zum 2:0 mit über 120 km/h war das Highlight eines auch ansonsten überragenden Auftritts. Da er außerdem noch zwei Vorlagen beisteuerte, ist Leweling ganz klar der Spieler des Spieltags.

Die FT-Topelf

Die Ergebnisse im Überblick

Union Berlin - RB Leipzig 3:1

Eintracht Frankfurt - Augsburg 1:0

Borussia M’gladbach - Wolfsburg 1:3

St. Pauli - 1. FC Heidenheim 2:1

TSG Hoffenheim - Hamburger SV 4:1

Bayer Leverkusen - 1. FC Köln 2:0

SC Freiburg - Borussia Dortmund 1:1

Bayern München - FSV Mainz 05 2:2

Werder Bremen - VfB Stuttgart 0:4