Bundesliga: Die FT-Topelf des 14. Spieltags

Kurz vor der Winterpause schiebt sich das Feld in der Bundesliga vorne wie hinten immer weiter zusammen. Während der VfL Wolfsburg immer besser in Form kommt, sticht beim VfB Stuttgart vor allem ein Spieler heraus. Die FT-Topelf des 14. Spieltags.
Spieler des Spieltags: Jamie Leweling
Am gestrigen Sonntag wurde das Prinzip Ketchup-Flasche wieder einmal in der Bundesliga angewendet. Nach vier Spieltagen hatte Jamie Leweling (24) schon drei Assists auf dem Konto. Seitdem kam in der Bundesliga kein einziger Scorerpunkt mehr dazu. Das änderte sich beim 4:0-Sieg gegen den SV Werder Bremen. Der Linksaußen des VfB Stuttgart war an nahezu allen gefährlichen Offensivaktionen beteiligt, sein Distanzschuss zum 2:0 mit über 120 km/h war das Highlight eines auch ansonsten überragenden Auftritts. Da er außerdem noch zwei Vorlagen beisteuerte, ist Leweling ganz klar der Spieler des Spieltags.
Die FT-Topelf
Die Ergebnisse im Überblick
Union Berlin - RB Leipzig 3:1
Eintracht Frankfurt - Augsburg 1:0
Borussia M’gladbach - Wolfsburg 1:3
St. Pauli - 1. FC Heidenheim 2:1
TSG Hoffenheim - Hamburger SV 4:1
Bayer Leverkusen - 1. FC Köln 2:0
SC Freiburg - Borussia Dortmund 1:1
Bayern München - FSV Mainz 05 2:2
Werder Bremen - VfB Stuttgart 0:4
Weitere Infos
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden