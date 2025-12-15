Menü Suche
Kommentar
FT-Kurve Bundesliga

Bundesliga: Die FT-Topelf des 14. Spieltags

Kurz vor der Winterpause schiebt sich das Feld in der Bundesliga vorne wie hinten immer weiter zusammen. Während der VfL Wolfsburg immer besser in Form kommt, sticht beim VfB Stuttgart vor allem ein Spieler heraus. Die FT-Topelf des 14. Spieltags.

von Die Redaktion
1 min.
Topelf_Spieltag 14 @Maxppp

Spieler des Spieltags: Jamie Leweling

Am gestrigen Sonntag wurde das Prinzip Ketchup-Flasche wieder einmal in der Bundesliga angewendet. Nach vier Spieltagen hatte Jamie Leweling (24) schon drei Assists auf dem Konto. Seitdem kam in der Bundesliga kein einziger Scorerpunkt mehr dazu. Das änderte sich beim 4:0-Sieg gegen den SV Werder Bremen. Der Linksaußen des VfB Stuttgart war an nahezu allen gefährlichen Offensivaktionen beteiligt, sein Distanzschuss zum 2:0 mit über 120 km/h war das Highlight eines auch ansonsten überragenden Auftritts. Da er außerdem noch zwei Vorlagen beisteuerte, ist Leweling ganz klar der Spieler des Spieltags.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die FT-Topelf

defaultAltAttribute
Wer war euer Spieler des 14. Spieltags?
- Ende in 3 Tagen
Bild wird erstellt

Die Ergebnisse im Überblick

Union Berlin - RB Leipzig 3:1
Eintracht Frankfurt - Augsburg 1:0
Borussia M’gladbach - Wolfsburg 1:3
St. Pauli - 1. FC Heidenheim 2:1
TSG Hoffenheim - Hamburger SV 4:1
Bayer Leverkusen - 1. FC Köln 2:0
SC Freiburg - Borussia Dortmund 1:1
Bayern München - FSV Mainz 05 2:2
Werder Bremen - VfB Stuttgart 0:4

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Stuttgart
Jamie Leweling

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Stuttgart Logo VfB Stuttgart
Jamie Leweling Jamie Leweling
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert