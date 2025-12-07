Eberls Reaktion auf die Nübel-Patzer

Max Eberl hat Alexander Nübel (29) nach dessen unglücklichem Auftritt bei der gestrigen 0:5-Niederlage des VfB Stuttgart gegen den FC Bayern in Schutz genommen. Bayerns Sportvorstand betonte im Anschluss an die Partie, dass die Münchner Leihgabe beim VfB zuvor bereits „sehr gute Leistungen“ gezeigt habe. „Jetzt war es heute so, dass das ein oder andere nicht so funktioniert hat, aber trotzdem bleibt er ein herausragender Torhüter“, so Eberl. Gegen seinen Stammklub hinterließ Nübel einen schwachen Eindruck, patzte unter anderem beim 0:3 durch Josip Stanisic (25) folgenschwer.

Für den ehemaligen Schalker umso bitterer, da Jonas Urbig (22) im Duell der potenziellen Nachfolger von Manuel Neuer (39) auf der Gegenseite eine überzeugende Leistung zeigte. „Wir werden uns das ganz in Ruhe anschauen. Wir haben eine sehr gute Ausgangslage. Wir haben mit Manu einen herausragenden Torhüter in den eigenen Reihen. Wir haben mit Jonas einen Torhüter, der immer wieder, wenn er auf dem Platz steht, seine Leistung bringt. Alex Nübel gehört auch noch zum FC Bayern, ein Torwart, der definitiv sehr gute Qualitäten hat“, erklärte Eberl.