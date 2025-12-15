Knackpunkt El Mala: Bayern & Köln am selben Spieler dran

Mit nur 17 Jahren ist Oskar Pietuszewski schon Stammkraft bei Jagiellonia Białystok, kickt mit dem polnischen Erstligisten sogar in UEFA Conference League. Beim jüngsten Spiel gegen Rayo Vallecano (1:2) saßen zahlreiche Scouts wegen des Toptalents auf der Tribüne.

Wie das Portal ‚weszlo.com‘ berichtet, waren Späher vom FC Bayern, die Pietuszewski schon länger im Blick haben sollen, anwesend. Außerdem im Stadion: Vertreter vom FC Bologna, dem FC Porto – und vom 1. FC Köln.

Auch die Rheinländer könnten sich Pietuszewski wohl leisten, heißt es. Insbesondere, wenn Said El Mala (19) im Sommer für viel Geld verkauft wird. Ausgerechnet die Bayern wollen beim Shootingstar dem Vernehmen nach All-in gehen.

Martkwert steigt kontinuierlich

Dazu passt: Genau wie El Mala ist Pietuszewski auf dem linken Flügel zu Hause und hat eine Menge Zug zum Tor. Das Internationale Zentrum für Sportstudien (CIES) schätzt den Marktwert des U21-Nationalspielers aktuell auf 7,8 Millionen Euro, prophezeit aber eine Steigerung auf 12,8 Millionen bis Saisonende.