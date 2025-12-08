Bericht: Schwegler wird Sportdirektor in Wolfsburg

Der VfL Wolfsburg kann offenbar zeitnah einen Haken hinter die Suche nach einem neuen Sportdirektor machen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, steht der ehemalige Bundesligaprofi Pirmin Schwegler kurz vor einem Wechsel von Eintracht Frankfurt in die Autostadt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Schwegler ist seit Jahresbeginn Direktor Profifußball bei der SGE. Zuvor arbeitete er unter diesem Titel bereits für die TSG Hoffenheim. Beim FC Bayern war er von 2021 bis Anfang 2023 Chefscout. Nun geht es offenbar nach Wolfsburg, nachdem Wunschkandidat Andreas Schicker nicht von der TSG Hoffenheim losgeeist werden konnte.