Bundesliga

CL: Ngankam darf nachrücken

von Tobias Feldhoff
Jessic Ngankam dankt den Eintracht-Fans @Maxppp

Eintracht Frankfurt hat Jessic Ngankam (25) für die Champions League nachnominiert. Dies war möglich, nachdem sich Michy Batshuayi (32) langfristig verletzt hatte. Der Belgier fällt mit einer schwerwiegenden Fußverletzung aus.

Ngankam hatte lange mit einem Schien- und Wadenbeinbruch pausieren müssen, ist aber seit einigen Wochen zurück. Zwei Teilzeiteinsätze stehen bislang für den Angreifer zu Buche, nun winkt sogar die Champions League, für die ihn Dino Toppmöller zunächst gar nicht berufen hatte.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
