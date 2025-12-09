Frankfurt: Die Details zum Osula-Transfer

Der Transfer von William Osula zu Eintracht Frankfurt rückt immer näher. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, haben sich Frankfurt und Osula nun auch über alle Vertragsmodalitäten geeinigt. Der 22-Jährige soll einen Fünfjahresvertrag mit einem Grundgehalt von rund 2,5 Millionen Euro inklusive möglicher Bonuszahlungen unterschreiben. Die mündliche Einigung mit der Spielerseite besteht bereits seit geraumer Zeit.

Osula sollte bereits im Sommer zu den Hessen wechseln, doch aufgrund eines eingelegten Vetos der Verantwortlichen von Newcastle United platzte der Deal am Deadline-Day. Der Sportvorstand der Adler, Markus Krösche, will jedoch nicht locker lassen und den Dänen nach Deutschland lotsen. Krösche möchte den Stürmer bevorzugt ausleihen, inklusive einer Kaufoption. Newcastle ist laut der ‚Sport Bild‘ grundsätzlich, den Rechtsfuß ziehen zu lassen.