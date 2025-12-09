Menü Suche
Kommentar 3
Bundesliga

Frankfurt: Die Details zum Osula-Transfer

von Leon Morsbach - Quelle: Sport Bild
1 min.
William Osula winkt @Maxppp

Der Transfer von William Osula zu Eintracht Frankfurt rückt immer näher. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, haben sich Frankfurt und Osula nun auch über alle Vertragsmodalitäten geeinigt. Der 22-Jährige soll einen Fünfjahresvertrag mit einem Grundgehalt von rund 2,5 Millionen Euro inklusive möglicher Bonuszahlungen unterschreiben. Die mündliche Einigung mit der Spielerseite besteht bereits seit geraumer Zeit.

Unter der Anzeige geht's weiter

Osula sollte bereits im Sommer zu den Hessen wechseln, doch aufgrund eines eingelegten Vetos der Verantwortlichen von Newcastle United platzte der Deal am Deadline-Day. Der Sportvorstand der Adler, Markus Krösche, will jedoch nicht locker lassen und den Dänen nach Deutschland lotsen. Krösche möchte den Stürmer bevorzugt ausleihen, inklusive einer Kaufoption. Newcastle ist laut der ‚Sport Bild‘ grundsätzlich, den Rechtsfuß ziehen zu lassen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (3)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Premier League
Frankfurt
Newcastle
William Osula

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Premier League Premier League
Frankfurt Logo Eintracht Frankfurt
Newcastle Logo Newcastle United
William Osula William Osula
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert