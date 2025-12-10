Freiburg teilt Rosenfelder-Diagnose mit

Der SC Freiburg muss vorerst auf Max Rosenfelder verzichten. Wie der Verein offiziell bestätigt, fällt der Verteidiger mit einem Muskelfaserriss aus. Der 22-Jährige hatte sich am vergangenen Spieltag gegen den 1. FC Heidenheim (1:2) am rechten Oberschenkel verletzt und musste nach nur 26 Minuten auf dem Platz wieder ausgewechselt werden.

Rosenfelder kam in dieser Spielzeit in allen Wettbewerben erst zu drei Startelfeinsätzen. Der deutsche Junioren-Nationalspieler verpasste die gesamte Sommervorbereitung aufgrund einer Oberschenkelverletzung und auch in der vergangenen Saison bremsten ihn Verletzungen immer wieder aus.