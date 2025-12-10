Menü Suche
Bundesligist will Freiburg-Ass Manzambi

Johan Manzambi ist eine der großen Neuentdeckungen der vergangenen Monate. Ein Bundesliga-Konkurrent streckt nun die Fühler nach dem Freiburger aus.

von Tobias Feldhoff - Quelle: Bild
1 min.
Johan Manzambi beim Torjubel @Maxppp

Bayer Leverkusen zeigt Interesse an Johan Manzambi, seit dieser Saison absoluter Stammspieler und Leistungsträger beim SC Freiburg. Laut Informationen der ‚Bild‘ handelt es sich zur Stunde noch um ein Gedankenspiel, das sich allerdings in den kommenden Monaten konkretisieren könnte.

Ein Transfer im Januar ist ohnehin noch kein Thema, Manzambi möchte sich in Freiburg in Ruhe weiterentwickeln. Zum kommenden Sommer hin könnte der 20-jährige Mittelfeldspieler, der in der Zentrale sämtliche Positionen bekleiden kann, aber durchaus den nächsten Schritt anpeilen.

Welchen Weg sollte Johan Manzambi einschlagen?
- Ende in 2 Tagen
Bild wird erstellt

Bis 2030 ist Manzambis Vertrag im Breisgau noch datiert, eine Ausstiegsklausel existiert nicht. Somit ist eine zukünftige Ablöse frei verhandelbar – und das Werben von Klubs wie der SSC Neapel hat längst dafür gesorgt, dass der Preis für den dynamischen Rechtsfuß in die Höhe geschnellt ist.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Bundesliga

Bundesliga
Leverkusen
Freiburg
Johan Manzambi

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Leverkusen Logo Bayer 04 Leverkusen
Freiburg Logo SC Freiburg
Johan Manzambi Johan Manzambi
