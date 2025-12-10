Bundesligist will Freiburg-Ass Manzambi
Johan Manzambi ist eine der großen Neuentdeckungen der vergangenen Monate. Ein Bundesliga-Konkurrent streckt nun die Fühler nach dem Freiburger aus.
Bayer Leverkusen zeigt Interesse an Johan Manzambi, seit dieser Saison absoluter Stammspieler und Leistungsträger beim SC Freiburg. Laut Informationen der ‚Bild‘ handelt es sich zur Stunde noch um ein Gedankenspiel, das sich allerdings in den kommenden Monaten konkretisieren könnte.
Ein Transfer im Januar ist ohnehin noch kein Thema, Manzambi möchte sich in Freiburg in Ruhe weiterentwickeln. Zum kommenden Sommer hin könnte der 20-jährige Mittelfeldspieler, der in der Zentrale sämtliche Positionen bekleiden kann, aber durchaus den nächsten Schritt anpeilen.
Bis 2030 ist Manzambis Vertrag im Breisgau noch datiert, eine Ausstiegsklausel existiert nicht. Somit ist eine zukünftige Ablöse frei verhandelbar – und das Werben von Klubs wie der SSC Neapel hat längst dafür gesorgt, dass der Preis für den dynamischen Rechtsfuß in die Höhe geschnellt ist.
