Freiburg: Neuzugang fit für BVB-Spiel

Der SC Freiburg kann wieder auf Cyriaque Irié zurückgreifen. Wie Julian Schuster auf der Pressekonferenz bestätigte, wird der 20-Jährige für die drei Partien bis zur Winterpause eine Option sein: „Je nachdem, was die Kadersituation hergibt, kann es sein, dass er in einem der Spiele Bestandteil ist.“

Irié war im vergangenen Sommer für 8,5 Millionen Euro vom französischen Zweitligisten ESTAC Troyes in den Breisgau gewechselt, bestritt seitdem aber nur ein Pflichtspiel. Der Flügelstürmer war zu Saisonbeginn an einer Malaria-Infektion erkrankt, die ihn lange außer Gefecht setzte. Nach der Genesung zeigt sich Schuster zufrieden mit dem Fortschritt des Nationalspielers von Burkina Faso: „Bei Cici hat man von Woche zu Woche seine Entwicklung gesehen. Das ist positiv.“