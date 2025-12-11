Nächster Spitzenklub will Manzambi

Mindestens bis zum Ende der laufenden Spielzeit will Johan Manzambi eigentlich beim SC Freiburg bleiben. Der 20-jährige Shootingstar entwickelt sich prächtig im Breisgau und zieht immer mehr Klubs in seinen Bann. Dass ein Verein trotzdem schon im Januar einen Vorstoß beim Schweizer Nationalspieler wagt, ist nicht ausgeschlossen.

Laut der ‚Bild‘ reiht sich mit Paris St. Germain das nächste Schwergewicht aus Europas Fußballelite in die Interessentenschlange ein. Die Boulevardzeitung berichtet, dass PSG den Rechtsfuß bereits mehrfach beobachten ließ. Offenbar haben die Scouts aus Frankreich Gefallen am offensiven Mittelfeldspieler gefunden.

Viele Vereine buhlen um Manzambi

Damit gesellt sich der Hauptstadtklub zur SSC Neapel, Bayer Leverkusen und weiteren Champions League-Vertretern, die Manzambi gerne in ihren eigenen Reihen sehen würden. Dass der Youngster aus dem französischsprachigen Teil der Schweiz stammt und die Sprachbarriere wegfallen würde, spielt PSG mit Sicherheit in die Karten.

Die ‚Bild‘ stellt allerdings auch heraus, dass der Kader von Trainer Luis Enrique bestens bestückt ist. Fabián Ruiz (29), Vitinha (25), João Neves (21) und ihre Teamkollegen gehören allesamt zur europäischen Spitze. Einem ähnlichen Konkurrenzkampf müsste sich Manzambi allerdings auch bei einem Wechsel zu einem anderen Spitzenverein stellen.