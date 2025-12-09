Menü Suche
Kommentar
Ligue 1

PSG: Gute Nachrichten bei Doué

von Tobias Feldhoff
1 min.
Desiré Doué macht ein betrübtes Gesicht @Maxppp

Paris St. Germain kann im morgigen Champions League-Spiel (21 Uhr) gegen Athletic Bilbao voraussichtlich wieder auf Leistungsträger Desiré Doué zurückgreifen. „Désiré Doué ist zurück, es ist wichtig für uns, seine Einsatzzeit richtig einzuteilen. Ich habe ihn diese Woche gesehen, ich hoffe, er kann morgen spielen, und wir werden morgen über seine genaue Spielzeit entscheiden“, erklärte PSG-Coach Luis Enrique auf der heutigen Pressekonferenz.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ende Oktober hatte sich Doué eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zugezogen, somit blickt der Gewinner des Golden Boy-Awards auf eine rund sechswöchige Pause zurück. Zwischenzeitlich war sogar befürchtet worden, dass Doué erst im nächsten Jahr wieder zum Einsatz kommen kann.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Ligue 1
PSG
Désiré Nonka-Maho Doué

Weitere Infos

Ligue 1 Ligue 1
PSG Logo Paris Saint-Germain
Désiré Nonka-Maho Doué Désiré Nonka-Maho Doué
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert