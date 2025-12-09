PSG: Gute Nachrichten bei Doué

Paris St. Germain kann im morgigen Champions League-Spiel (21 Uhr) gegen Athletic Bilbao voraussichtlich wieder auf Leistungsträger Desiré Doué zurückgreifen. „Désiré Doué ist zurück, es ist wichtig für uns, seine Einsatzzeit richtig einzuteilen. Ich habe ihn diese Woche gesehen, ich hoffe, er kann morgen spielen, und wir werden morgen über seine genaue Spielzeit entscheiden“, erklärte PSG-Coach Luis Enrique auf der heutigen Pressekonferenz.

Ende Oktober hatte sich Doué eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zugezogen, somit blickt der Gewinner des Golden Boy-Awards auf eine rund sechswöchige Pause zurück. Zwischenzeitlich war sogar befürchtet worden, dass Doué erst im nächsten Jahr wieder zum Einsatz kommen kann.