FT-Exklusiv Ligue 1

Ex-Dortmunder Diallo vor Europa-Rückkehr

von Dominik Sandler - Quelle: FT-Exklusiv
Abdou Diallo im Einsatz für den Senegal @Maxppp

Nach nur einem halben Jahr bei Al Duhail könnte es Abdou Diallo zurück nach Europa ziehen. Nach FT-Informationen bereitet Olympiakos Piräus ein konkretes Angebot für den 29-Jährigen vor. Auch aus Frankreich gibt es Interesse, der OGC Nizza hat sich nach dem Senegalesen erkundigt.

Diallo war vor zweieinhalb Jahren von Paris St. Germain zu Al Arabi nach Katar gewechselt, seit dem vergangenen Sommer spielt er auf Leihbasis bei Al Duhail. Seinen Durchbruch in Europa hatte der Innenverteidiger beim FSV Mainz 05 gefeiert, später spielte er unter anderem für Borussia Dortmund und RB Leipzig.

