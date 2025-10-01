M’gladbach: Endspiel für Polanski – kommt Jansen zurück?

Roland Virkus kam einer möglichen Entlassung am gestrigen Dienstag zuvor, trat als Geschäftsführer Sport bei Borussia Mönchengladbach zurück. Wer die Virkus-Nachfolge antritt, ist noch offen – gehandelt wird seit Monaten Nils-Ole Book, Sportvorstand der SV Elversberg.

Laut der ‚Sport Bild‘ gab es auch schon konkrete Verhandlungen, beide Seiten sollen „in ihren strukturellen Vorstellungen“ allerdings noch weit auseinanderliegen. Auch eine Ebene höher könnte es personelle Veränderungen geben. So soll der Verein perspektivisch ein Auge auf Marcell Jansen geworfen haben.

Der 39-Jährige, bis Juni als Präsident des Hamburger SV tätig, schließe eine Rückkehr an den Niederrhein nicht aus. Während seiner aktiven Laufbahn war der ehemalige Linksverteidiger 75 Mal für die Borussia aufgelaufen.

Vorerst ist das Zukunftsmusik. Anders als die Trainerfrage. Die ‚Sport Bild‘ berichtet, dass Gladbachs nächstes Ligaspiel gegen den SC Freiburg (Sonntag, 19:30 Uhr) für Interimstrainer Eugen Polanski zum Endspiel wird. Muss Polanski gehen, gilt Philippe Clement als favorisierter Plan B.