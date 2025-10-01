Menü Suche
Kommentar 8
Bundesliga

Freund hofft auf Kane-Verbleib

von David Hamza
1 min.
Harry Kane guckt grimmig @Maxppp

Christoph Freund ist nach dem erneuten Doppelpack von Harry Kane (32) beim gestrigen 5:1-Sieg über den Pafos FC in der Champions League ins Schwärmen geraten. „Alle drei Tage“, so der Sportdirektor des FC Bayern, sehe man, „wie unglaublich wichtig er für die Mannschaft ist und wie viel Freude und Spaß ihm das Fußballspielen bereitet.“ Kane sei „ein wichtiger Faktor für den FC Bayern und wir sind sehr froh, ihn zu haben. Wir hoffen, dass das noch lange so bleibt.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Münchner würden den bis 2027 datierten Vertrag des Torjägers gerne verlängern, das 24 Millionen Euro hohe Jahresgehalt dabei aber nicht weiter erhöhen. Im Poker um Kane könnten auch finanzstarke Premier League-Klubs mitmischen, Tottenham Hotspur und Manchester United gelten als interessiert. Kane besitzt eine 65 Millionen Euro hohe Ausstiegsklausel für die nächste Saison, aktiviert werden müsste diese schon im Winter.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (8)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
FC Bayern
Harry Kane

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
FC Bayern Logo FC Bayern München
Harry Kane Harry Kane
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert