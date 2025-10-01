Freund hofft auf Kane-Verbleib

Christoph Freund ist nach dem erneuten Doppelpack von Harry Kane (32) beim gestrigen 5:1-Sieg über den Pafos FC in der Champions League ins Schwärmen geraten. „Alle drei Tage“, so der Sportdirektor des FC Bayern, sehe man, „wie unglaublich wichtig er für die Mannschaft ist und wie viel Freude und Spaß ihm das Fußballspielen bereitet.“ Kane sei „ein wichtiger Faktor für den FC Bayern und wir sind sehr froh, ihn zu haben. Wir hoffen, dass das noch lange so bleibt.“

Die Münchner würden den bis 2027 datierten Vertrag des Torjägers gerne verlängern, das 24 Millionen Euro hohe Jahresgehalt dabei aber nicht weiter erhöhen. Im Poker um Kane könnten auch finanzstarke Premier League-Klubs mitmischen, Tottenham Hotspur und Manchester United gelten als interessiert. Kane besitzt eine 65 Millionen Euro hohe Ausstiegsklausel für die nächste Saison, aktiviert werden müsste diese schon im Winter.