FC Bayern: Die Details zum Kasper-Deal

Obwohl für den Wechsel von Marketingvorstand Rouven Kasper vom VfB Stuttgart zum FC Bayern keine Ablöse fließt, gehen die Schwaben nicht leer aus. Laut dem ‚kicker‘ soll es stattdessen ein Testspiel zwischen beiden Klubs geben, dessen Einnahmen nach Stuttgart fließen.

Das Magazin erwartet dabei eine Summe zwischen 500.000 und einer Million Euro. Über Termine wurde im Rahmen dieses Gentlemen’s Agreements noch nicht gesprochen. Unterdessen beginnt beim VfB die Suche nach einem Nachfolger.