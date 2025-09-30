Wegen Woltemade: Wehrle kontert Rummenigge

Alexander Wehrle hat auf die Aussagen von Karl-Heinz Rummenigge bezüglich des Verkaufs von Nick Woltemade (23) für bis zu 90 Millionen Euro an Newcastle United reagiert. „Wir freuen uns immer über Glückwünsche aus München“, sagt der VfB-Chef augenzwinkernd gegenüber der ‚Bild‘.

Zum Hintergrund: Gegenüber dem ‚BR‘ gab Bayerns Aufsichtsratsmitglied zu verstehen: „Ich kann ihnen in Stuttgart nur gratulieren, dass sie in Anführungszeichen einen Idioten gefunden haben, der so viel Geld bezahlt, weil das hätten wir ganz sicher nicht gemacht.“ Glückwünsche, die man in Stuttgart offenbar gerne annimmt.