Rummenigge wettert wegen Woltemade: „Haben einen Idioten gefunden“

Der FC Bayern buhlte in diesem Sommer lange um Nick Woltemade (23). Den Zuschlag erhielt letztendlich aber Newcastle United, das den Stürmer für 90 Millionen Euro vom VfB Stuttgart loseiste. Eine ungerechtfertigte Summe, wie FCB-Aufsichtsratmitglied Karl-Heinz Rummenigge findet.

Gegenüber dem ‚BR‘ gibt der Funktionär zu verstehen: „Ich kann ihnen in Stuttgart nur gratulieren, dass sie in Anführungszeichen einen Idioten gefunden haben, der so viel Geld bezahlt, weil das hätten wir ganz sicher nicht gemacht.“ Der deutsche Rekordmeister bot 55 Millionen Euro, doch der VfB blieb standhaft.

Und das mit Erfolg. Schließlich dürfen sich die Schwaben nun über 35 Millionen Euro mehr freuen. Kleingeld für die Magpies, die zu 80 Prozent dem saudi-arabischen Staatsfonds gehören und somit insbesondere deutschen Klubs finanziell klar überlegen sind. Zu dieser Entwicklung sagt Rummenigge: „In England hast du mittlerweile Milliardäre oder zum Teil sind es Staaten, die Klubs besitzen, wie Saudi-Arabien oder Katar oder Paris St. Germain. Und dann musst du im Europacup gegen die spielen und mithalten. Und von dir wird dann noch verlangt, zwischendurch diesen Wettbewerb auch mal zu gewinnen.“