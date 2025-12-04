FC Bayern: Pavlovic gibt Entwarnung

Aleksandar Pavlovic kann nach seiner verletzungsbedingten Auswechslung im Pokalspiel gegen Union Berlin (3:2) Entwarnung geben. „Macht euch keine Sorgen – mir geht’s gut“, schreibt der 21-Jährige auf Instagram.

Die Entwarnung wird beim Rekordmeister für Erleichterung sorgen, denn der Mittelfeldspieler war in der Vergangenheit bereits mehrfach durch Verletzungen zurückgeworfen worden. So verpasste der deutsche Nationalspieler den Saisonauftakt aufgrund eines Bruchs der Augenhöhle und auch in der vergangenen Saison fiel er öfters aus.