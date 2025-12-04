Menü Suche
FC Bayern: Pavlovic gibt Entwarnung

von Daniel del Federico
Aleksandar Pavlovic für Bayern am Ball @Maxppp

Aleksandar Pavlovic kann nach seiner verletzungsbedingten Auswechslung im Pokalspiel gegen Union Berlin (3:2) Entwarnung geben. „Macht euch keine Sorgen – mir geht’s gut“, schreibt der 21-Jährige auf Instagram.

Die Entwarnung wird beim Rekordmeister für Erleichterung sorgen, denn der Mittelfeldspieler war in der Vergangenheit bereits mehrfach durch Verletzungen zurückgeworfen worden. So verpasste der deutsche Nationalspieler den Saisonauftakt aufgrund eines Bruchs der Augenhöhle und auch in der vergangenen Saison fiel er öfters aus.

