Am Campus des FC Bayern steht im Sommer wohl ein Neuzugang aus Südamerika auf der Matte. Wie Reinaldo Romero berichtet, steht Virgilio Olaya von SD Aucas vor einem Wechsel zum deutschen Rekordmeister. Der Journalist aus Ecuador macht zu den Parametern des Transfers keine näheren Angaben.

Im Februar feiert der 1,88 Meter große Innenverteidiger seinen 18. Geburtstag, dementsprechend wäre ein Wechsel nach Europa im Sommer möglich. Olaya soll nach seiner Ankunft in Deutschland verliehen werden, um Spielpraxis zu sammeln.