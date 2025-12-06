Menü Suche
Southampton installiert deutschen Cheftrainer

von Dominik Sandler - Quelle: southamptonfc.com
Tonda Eckert jubelt vor den Fans @Maxppp

Der FC Southampton geht mit Tonda Eckert in die Zukunft. Die Saints teilen mit, dass der 32-Jährige vom Interims- zum Cheftrainer befördert wird und einen Vertrag bis 2027 unterschreibt. Eckert gewann als Interimstrainer vier von fünf Spielen, die Beförderung ist die logische Konsequenz.

Southampton FC
We are delighted to confirm that Tonda Eckert has agreed to become Men’s First Team Head Coach ✍️
Die Saints waren nach dem Abstieg aus der Premier League schwach in die Saison gestartet, für Will Still war nach nur vier Monaten Schluss. Der Technische Direktor Johannes Spors kommt wie Eckert aus Deutschland. Im Sommer waren in Casper Jander (22), Joshua Quarshie (21), Leo Scienza (27) und Damion Downs (21) gleich vier Spieler aus der Bundesliga in die Championship zum Absteiger gewechselt.

