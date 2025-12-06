FC Bayern: Überraschung um Díaz

Der FC Bayern kann in der Champions League ein Spiel eher als gedacht wieder auf Luis Díaz (28) zurückgreifen. Die UEFA hat dem Einspruch der Münchner stattgegeben und die Strafe für den Kolumbianer von drei auf zwei Spiele reduziert. Folglich muss der Linksaußen nur noch am Dienstag (18:45 Uhr) gegen Sporting Lissabon zuschauen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Díaz war für sein hartes Einsteigen gegen Achraf Hakimi (27) beim 2:1-Erfolg gegen Paris St. Germain überraschend lange gesperrt worden. „Ich bin nicht so blauäugig und sage, dass es nur ein Spiel wird. Wenn wir ein Spiel weniger bekämen, dann wäre das fantastisch“, hatte Sportvorstand Max Eberl damals zu Protokoll gegeben. Dieser aus Münchner Sicht erfreuliche Fall ist jetzt eingetreten. Im kommenden Jahr ist Díaz damit wieder verfügbar.