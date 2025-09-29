VfB: Nübel spricht über Bayern-Rückkehr

Alexander Nübel hat über seine Rückkehr zum FC Bayern im Anschluss an die bis zum Saisonende ausgelegte Leihe zum VfB Stuttgart gesprochen. Bei ‚RTL‘ sagt der Keeper: „Wir haben noch keine Gespräche darüber geführt, wie es weitergeht. Ich denke, es ist noch etwas Zeit. Jeder weiß, dass ich beim FC Bayern unter Vertrag stehe, aber ich bin noch ausgeliehen, alles Weitere sehen wir im Frühjahr. Ich bin superglücklich in Stuttgart. Es läuft alles sehr, sehr gut, und das ist für mich das Wichtigste.“

Der 29-Jährige besitzt bei den Bayern noch einen bis 2029 datierten Vertrag. Beim VfB steht Nübel mittlerweile seit 2023 zwischen den Pfosten und hat für die Schwaben insgesamt 87 Spiele bestritten. Für den deutschen Rekordmeister bestritt der ehemalige Schalker nach seinem Wechsel von S04 im Sommer 2020 dagegen nur vier Partien. Von 2021 bis 2023 war Nübel an die AS Monaco verliehen.