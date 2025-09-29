Nürnberg trifft Klose-Entscheidung

Der 2:1-Sieg beim VfL Bochum hat die erhoffte Trendwende nicht eingeleitet. Am Sonntag musste sich der 1. FC Nürnberg mit 0:3 gegen Hertha BSC geschlagen geben. Nach sieben Spielen stehen die Franken mit nur vier Punkten auf Platz 16 der zweiten Liga, im DFB-Pokal flog man in der 1. Runde gegen Regionalligist FV Illertissen raus.

Für Cheftrainer Miroslav Klose wird es allmählich eng. Laut der ‚Bild‘ steht die Entscheidung der FCN-Bosse fest: Gibt es am Freitag beim Tabellenzehnten Fortuna Düsseldorf (18:30 Uhr) „eine weitere ähnlich desolate Niederlage“, muss Klose seinen Platz räumen.

Der Weltmeister von 2014 hatte zur Saison 2024/25 in Nürnberg übernommen und den Club auf Platz zehn geführt. Am Freitag wird sich entscheiden, ob es mit Klose weitergeht oder die Reißleine gezogen wird.