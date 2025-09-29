Menü Suche
Kommentar 3
2. Bundesliga

Nürnberg trifft Klose-Entscheidung

Der 1. FC Nürnberg ist katastrophal in die neue Saison gestartet. Für Miroslav Klose wird die Luft dünner.

von David Hamza - Quelle: Bild
1 min.
Miroslav Klose hat einen harten Saisonstart vor sich @Maxppp

Der 2:1-Sieg beim VfL Bochum hat die erhoffte Trendwende nicht eingeleitet. Am Sonntag musste sich der 1. FC Nürnberg mit 0:3 gegen Hertha BSC geschlagen geben. Nach sieben Spielen stehen die Franken mit nur vier Punkten auf Platz 16 der zweiten Liga, im DFB-Pokal flog man in der 1. Runde gegen Regionalligist FV Illertissen raus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für Cheftrainer Miroslav Klose wird es allmählich eng. Laut der ‚Bild‘ steht die Entscheidung der FCN-Bosse fest: Gibt es am Freitag beim Tabellenzehnten Fortuna Düsseldorf (18:30 Uhr) „eine weitere ähnlich desolate Niederlage“, muss Klose seinen Platz räumen.

Der Weltmeister von 2014 hatte zur Saison 2024/25 in Nürnberg übernommen und den Club auf Platz zehn geführt. Am Freitag wird sich entscheiden, ob es mit Klose weitergeht oder die Reißleine gezogen wird.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (3)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Nürnberg
Miroslav Josef Klose

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Nürnberg Logo 1. FC Nürnberg
Miroslav Josef Klose Miroslav Josef Klose
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert