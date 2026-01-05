Leihabbruch: Nürnberg verliert Diop

Der 1. FC Nürnberg muss Leihgabe Pape Demba Diop (22) ziehen lassen. Der französische Erstligist Racing Straßburg zieht eine entsprechende Klausel, um die eigentlich bis Saisonende angelegte Leihe vorzeitig abzubrechen. Die offizielle Mitteilung der Klubs steht zur Stunde aus, der ‚Fränkische Tag‘ zitiert FCN-Sportvorstand Joti Chatzialexiou: „Wir bedauern die Entscheidung von Straßburg sehr, da wir die Leihe mit Demba gerne fortgesetzt hätten. Aus unserer Sicht hat er sehr gut in unser bestehendes Team gepasst.“

Nach Informationen der ‚Bild‘ möchte Straßburg den Mittelfeldspieler innerhalb Frankreichs umgehend weiterverleihen. Dem Boulevardblatt zufolge stecken die aus Sicht des Ligue 1-Klubs zu geringen Einsatzzeiten hinter dem Leihabbruch. Kurios: Diop absolvierte für Nürnberg trotz kleinerer Blessuren zehn der 13 möglichen Pflichtspiele, stand sogar siebenmal in der Startelf.