Hussein verlässt Hertha

Nur in 18 Pflichtspielen lief Bilal Hussein für die Profis von Hertha BSC auf, weitere Einsätze kommen nicht hinzu. Degerfors IF hat die Verpflichtung des 25-jährigen Mittelfeldspielers bekanntgegeben. Beim schwedischen Erstligisten erhält der zweifache Nationalspieler einen Vertrag bis Ende 2027.

Fuß fasste Hussein in der Hauptstadt nach seinem Transfer 2023 nie. Obwohl er einige Chancen erhielt, konnte sich der Achter nicht nachhaltig durchsetzen. Zuletzt kam er ausschließlich in der Regionalligamannschaft zum Einsatz. Ein halbes Jahr vor Vertragsende bricht er seine Zelte in Berlin ab.