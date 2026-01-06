Menü Suche
Hussein verlässt Hertha

von Dominik Schneider
Bilal Hussein für die Hertha am Ball @Maxppp

Nur in 18 Pflichtspielen lief Bilal Hussein für die Profis von Hertha BSC auf, weitere Einsätze kommen nicht hinzu. Degerfors IF hat die Verpflichtung des 25-jährigen Mittelfeldspielers bekanntgegeben. Beim schwedischen Erstligisten erhält der zweifache Nationalspieler einen Vertrag bis Ende 2027.

Degerfors IF
❤️🤍 Välkommen till Bruket, Bilal Hussein!

✍️ Degerfors IF värvar Bilal Hussein från Hertha Berlin. Bilals avtal med föreningen sträcker sig till den 31 december 2027.

Läs mer: #degerforsif
Fuß fasste Hussein in der Hauptstadt nach seinem Transfer 2023 nie. Obwohl er einige Chancen erhielt, konnte sich der Achter nicht nachhaltig durchsetzen. Zuletzt kam er ausschließlich in der Regionalligamannschaft zum Einsatz. Ein halbes Jahr vor Vertragsende bricht er seine Zelte in Berlin ab.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
