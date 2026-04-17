Hannover kämpft um Leopold

Hannover 96 arbeitet an einer Verlängerung von Kapitän Enzo Leopold. Dies geht aus einem Interview von Sportdirektor Ralf Becker hervor, der gegenüber der Zeitung ‚Neue Presse‘ versichert: „Wir sind in einem guten Austausch und haben uns verständigt, die nächsten Spiele abzuwarten. Natürlich spricht man im Hintergrund mit dem Management, aber ich will auch nicht, dass Spieler sich in der aktuellen Situation zu viel mit Zukunftsthemen beschäftigen.“

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Mit Hannover kämpft Leopold in der 2. Bundesliga um den Aufstieg ins deutsche Fußballoberhaus. Mit sieben Torbeteiligungen in 29 Einsätzen hat der Mittelfeldakteur großen Anteil daran, dass die 96er im Aufstiegsrennen mitmischen. Der Vertrag des 25-jährigen Spielführers läuft jedoch im Sommer aus, weshalb ein Verbleib bei den Niedersachsen noch unklar ist. Zuletzt hieß es, dass eine Vertragsverlängerung des Rechtsfußes unmittelbar mit einem Bundesliga-Aufstieg zusammenhängt.