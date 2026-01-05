VfB: Drljaca im Winter weg?

Der VfB Stuttgart könnte im Winter den dritten Torwart verlieren. Wie das Nachrichtenportal ‚Tag24‘ berichtet, beschäftigte sich Dynamo Dresden nach der schweren Knieverletzung von Stammkeeper Lennart Grill (26) vor einem Monat mit Stefan Drljaca. Ob der 26-Jährige zur Stunde noch immer Thema beim Zweitligisten ist, geht nicht aus dem Bericht hervor.

Da Grill noch mehrere Monate ausfällt, möchte sich Dynamo im Winter im Tor verstärken. Neben Drljaca, der beim VfB noch bis 2027 unter Vertrag steht, ist auch Philipp Schulze in den Fokus geraten. Für den Stammtorwart der SC Verl haben die Sachsen dem Vernehmen nach bereits ein Angebot abgegeben.