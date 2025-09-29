Champions League: Bayern vor Underdog-Duell auf Zypern

Nach dem FC Chelsea (3:1) am ersten Spieltag wartet mit dem Pafos FC eine etwas andere Aufgabe. Der zyprische Meister holte zum Auftakt auswärts bei Olympiakos Piräus ein achtbares 0:0 nach 65-minütiger Unterzahl heraus. Gegen die Münchner steckt Pafos im Vergleich zu den Blues klar in der Underdog-Rolle.

Trainer Vincent Kompany stellte auf der Pressekonferenz vor der Partie jedoch klar: „Es ist für uns ein ganz normales Spiel. Es ist Champions League, deshalb ist es wichtig. Wir haben totalen Respekt für den Gegner. Weil sie auch keinen leichten Weg in die Champions League hatten. Man darf das nicht vergessen, sie haben bis jetzt sieben Spiele gemacht, null verloren. Daher wartet kein einfacher Gegner auf uns. Trotzdem haben wir volles Vertrauen, dass wir die drei Punkte holen können.“

Rotation nach dem Werder-Spiel?

Beim klaren 4:0-Sieg über den SV Werder Bremen am abgelaufenen Wochenende konnte Bayern einige Kräfte wie Minjae Kim, Aleksandar Pavlovic, Nicolas Jackson und Joshua Kimmich schonen, die zunächst allesamt auf der Bank Platz nahmen. Endsprechend frisch erwartet Kompany sein Team am morgigen Dienstagabend.

„Wenn man in den Kalender schaut und die Intensität sieht, dann werden wir rotieren müssen“, erklärte der Belgier, „jetzt geht es auch darum zu zeigen, wie gut man ist, wenn man seine Chance bekommt. Hoffentlich haben wir dann später in der Saison ein bisschen mehr Klarheit. Jetzt im Moment geht es auch um Konkurrenz – auch das entwickelt eine besondere Kraft.“

Im Vergleich zum Bremen-Spiel ist zu erwarten, dass Kimmich und Pavlovic wieder das Mittelfeldzentrum besetzen, Leon Goretzka und Tom Bischof würden somit rausrotieren. Darüber hinaus sind keine großen Umstellungen zu erwarten. Für Josip Stanisic kommt die Partie noch zu früh, der Außenverteidiger befindet sich seit dem heutigen Montag erstmals wieder im Lauftraining.

So könnte Bayern spielen