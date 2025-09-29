Menü Suche
Werder: Mbangula lässt Ablöse kalt

von Luca Hansen - Quelle: Bild
Samuel Mbangula im Training bei Werder Bremen @Maxppp

Samuel Mbangula lässt sich nicht von seiner hohen Ablöse beeinflussen. Wie der Offensivspieler gegenüber der ‚Bild‘ betont, verschwendet er keinen Gedanken an die Summe: „Ich verspüre eigentlich nie Druck. Am Ende spielen wir nur Fußball. Ich will der Mannschaft so gut wie möglich helfen. Da denke ich nicht ans Geld, das würde mich nur ablenken.“ Mbangula war im Sommer für zehn Millionen Euro von Juventus Turin an die Weser gekommen und konnte bislang mit einem Tor und drei Vorlagen überzeugen.

Für seinen neuen Trainer Horst Steffen hat der 21-Jährige derweil nur lobende Worte übrig: „Ich finde ihn super. Er ist im positiven Sinne fußballverrückt und hat einen klaren Plan. Gleichzeitig gibt er uns auf dem Platz aber auch Freiheiten. Das wünscht sich, glaube ich, jeder Fußballprofi.“

