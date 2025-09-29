Werder: Mbangula lässt Ablöse kalt

Samuel Mbangula lässt sich nicht von seiner hohen Ablöse beeinflussen. Wie der Offensivspieler gegenüber der ‚Bild‘ betont, verschwendet er keinen Gedanken an die Summe: „Ich verspüre eigentlich nie Druck. Am Ende spielen wir nur Fußball. Ich will der Mannschaft so gut wie möglich helfen. Da denke ich nicht ans Geld, das würde mich nur ablenken.“ Mbangula war im Sommer für zehn Millionen Euro von Juventus Turin an die Weser gekommen und konnte bislang mit einem Tor und drei Vorlagen überzeugen.

Für seinen neuen Trainer Horst Steffen hat der 21-Jährige derweil nur lobende Worte übrig: „Ich finde ihn super. Er ist im positiven Sinne fußballverrückt und hat einen klaren Plan. Gleichzeitig gibt er uns auf dem Platz aber auch Freiheiten. Das wünscht sich, glaube ich, jeder Fußballprofi.“