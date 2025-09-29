Werder: Backhaus-Rückkehr in Sicht

Mio Backhaus (21) wird dem SV Werder Bremen wohl bald wieder zur Verfügung stehen. Nach Informationen der ‚Bild‘ soll der Torhüter spätestens nach der Länderspielpause, die nach dem nächsten Spieltag stattfindet, wieder einsatzbereit sein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Gegen den FC St. Pauli werde am kommenden Samstag (15:30 Uhr) aber voraussichtlich, wie schon gegen den FC Bayern (0:4), Karl Hein (23) zwischen den Bremer Pfosten stehen, damit Backhaus seine Schulterverletzung komplett auskurieren kann.