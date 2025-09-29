Menü Suche
Werder: Backhaus-Rückkehr in Sicht

von David Hamza - Quelle: Bild
Mio Backhaus im Werder-Tor

Mio Backhaus (21) wird dem SV Werder Bremen wohl bald wieder zur Verfügung stehen. Nach Informationen der ‚Bild‘ soll der Torhüter spätestens nach der Länderspielpause, die nach dem nächsten Spieltag stattfindet, wieder einsatzbereit sein.

Gegen den FC St. Pauli werde am kommenden Samstag (15:30 Uhr) aber voraussichtlich, wie schon gegen den FC Bayern (0:4), Karl Hein (23) zwischen den Bremer Pfosten stehen, damit Backhaus seine Schulterverletzung komplett auskurieren kann.

