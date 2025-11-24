Menü Suche
Kommentar 2
BVB-Sorgen: Beier bricht Training ab

von Lukas Weinstock - Quelle: Sky
Maximilian Beier guckt wie ein Frosch @Maxppp

Hinter der Einsatzfähigkeit von Maximilian Beier beim morgigen Champions League-Spiel von Borussia Dortmund gegen den FC Villarreal (21 Uhr) steht ein Fragezeichen. Nach Informationen von ‚Sky‘ musste der 23-Jährige das heutige Abschlusstraining wegen muskulärer Probleme abbrechen.

Weitere Untersuchungen sollen nun Aufschluss über die Schwere der Blessur geben. Der flexible Offensivakteur kam beim 3:3-Unentschieden gegen den VfB Stuttgart am zurückliegenden Samstag auf der linken Schiene zum Einsatz und überzeugte dort. Gegen Villarreal muss der BVB schon auf Innenverteidiger Niklas Süle (30) verzichten, immerhin kehrt Ramy Bensebaini (30) nach auskurierten Rückenproblemen wieder zurück.

Update (14:22 Uhr): „Es sieht im Moment so aus, dass er morgen nicht zur Verfügung steht“, ließ Trainer Niko Kovac auf der heutigen Pressekonferenz durchblicken.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
