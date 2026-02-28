Juve: Spannendes Modell bei Locatelli

Juventus Turin hat die Vertragsgespräche mit Manuel Locatelli aufgenommen. Wie die ‚Tuttosport‘ berichtet, soll der 28-Jährige ein neues Arbeitspapier nach dem Vorbild von Weston McKennie (27) erhalten. Konkret bedeutet das: Eine Ausdehnung der Laufzeit bis 2030 bei einem Jahresgehalt von über vier Millionen Euro. Der aktuelle Kontrakt des italienischen Nationalspielers ist noch bis 2028 datiert.

Locatelli war 2021 von US Sassuolo zur Alten Dame gewechselt und bestritt seitdem 219 Pflichtspiele für die Bianconeri. Seit dieser Saison führt der Rechtsfuß das Team zudem als Kapitän aufs Feld. Neben dem Mittelfeldspieler plant der italienische Rekordmeister auch die vorzeitige Verlängerung mit Pierre Kalulu (25) und Khéphren Thuram (24). Nach den bereits geglückten Vertragsverlängerungen mit Kenan Yildiz (20) und McKennie sollen die beiden Franzosen zusammen mit Locatelli die Achse für die Zukunft von Juve bilden.