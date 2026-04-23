BVB prüft Mane-Leihe

Filippo Mane (21) könnte im kommenden Jahr andernorts Spielpraxis sammeln. Die ‚Ruhr Nachrichten‘ berichten von Gedankenspielen bei Borussia Dortmund, den Innenverteidiger im Sommer zu verleihen. Interessenten sollen sich in der Serie A tummeln.

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Mane hatte in der laufenden Saison sein Debüt bei den Profis gefeiert, konnte sich dort aber nicht nachhaltig etablieren und wurde zuletzt von einer langwierigen Muskelverletzung ausgebremst. Perspektivisch trauen die BVB-Verantwortlichen dem italienischen U21-Nationalspieler aber den Durchbruch zu, nicht umsonst steht er in Dortmund noch bis 2028 unter Vertrag.