BVB denkt über Araújo nach

Auf der Suche nach möglichen Verstärkungen für die Abwehrzentrale richtet sich der Blick des BVB offenbar nach Portugal. Ein Kandidat ist laut ‚Sport1‘ Tomás Araújo von Benfica Lissabon. Demzufolge befanden sich Scouts der Schwarz-Gelben beim WM-Auftakt Portugals gegen die Demokratische Republik Kongo (1:1) im Stadion, um den 24-Jährigen zu beobachten.

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Araújo stand über die gesamte Spielzeit auf dem Platz und hat dabei einen positiven Eindruck bei den Dortmunder Verantwortlichen hinterlassen. Das Interesse am Defensivakteur hat sich dem Bericht zufolge durch die Berichte konkretisiert, ein erstes Angebot wurde bislang noch nicht abgegeben.

Schlotterbeck als Faktor?

Ein Transfer des portugiesischen Nationalspielers dürfte kostspielig werden. Araújo steht bei Benfica noch bis 2029 unter Vertrag und verfügt über eine Ausstiegsklausel in Höhe von 80 Millionen Euro. Ein Wechsel nach Dortmund dürfte nur dann realistisch sein, wenn sich die Ablöse deutlich unter dieser Summe verhandeln lässt.

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Interessant wird die Personalie auch mit Blick auf die Dortmunder Kaderplanung. Zwar verlängerte Nico Schlotterbeck (26) seinen Vertrag erst im Frühjahr bis 2031, Medienberichten zufolge besitzt der Nationalspieler jedoch eine Ausstiegsklausel für ausgewählte europäische Topklubs. Mit Joane Gadou (19) wurde bereits ein Talent für die Innenverteidigung verpflichtet, bei einem möglichen Schlotterbeck-Abgang muss der BVB allerdings erneut auf dem Transfermarkt aktiv werden.

Eine wichtige Rolle dürfte daher die ausstehende Diagnose der Schlotterbeck-Verletzung aus der DFB-Partie gegen die Elfenbeinküste (2:1) spielen.