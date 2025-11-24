Menü Suche
Update UEFA Champions League

BVB-Personal: Eine gute & zwei schlechte Nachrichten

von Fabian Ley - Quelle: WAZ
1 min.
Niklas Süle am Ball für den BVB @Maxppp
BVB Villarreal

Beim anstehenden Champions League-Spiel gegen den FC Villarreal am morgigen Dienstag (21 Uhr) wird Borussia Dortmund voraussichtlich erneut auf Niklas Süle (30) verzichten müssen. Der Innenverteidiger, der seit mehreren Wochen an einer Zehenverletzung laboriert, fehlte laut der ‚WAZ‘ auch beim Training am heutigen Montagvormittag.

Mit von der Partie sein wird dagegen wohl Ramy Bensebaini (30). Der Verteidiger kehrte bei der heutigen Einheit ins Teamtraining zurück. Am Wochenende hatte der algerische Nationalspieler beim 3:3-Remis gegen den VfB Stuttgart wegen Rückenproblemen aussetzen müssen.

Update (13:34 Uhr): Den BVB erreicht eine weitere schlechte Nachricht. Laut ‚Sky‘ musste Maximilian Beier (23) das Abschlusstraining wegen muskulärer Probleme abbrechen. Ob der Offensivspieler zum Einsatz kommen kann, ist fraglich.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
