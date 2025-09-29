Menü Suche
HSV: Entwarnung bei Vieira

von Arouna Touray - Quelle: kicker | DAZN
Fabio Vieira winkt den HSV-Fans @Maxppp

Der Hamburger SV kann bei Neuzugang Fábio Vieira aufatmen. Nach seinem Rot-Foul an Leopold Querfeld (21) beim 0:0 gegen Union Berlin hatte sich der 25-Jährige am Knie verletzt und wurde minutenlang behandelt. Wie der ‚kicker‘ berichtet, musste der Portugiese aber nicht zur Untersuchung ins Krankenhaus – am heutigen Montag sei bereits eine klare Besserung eingetreten.

Dennoch wird die Arsenal-Leihgabe das Heimspiel am kommenden Sonntag gegen den FSV Mainz 05 (17:30 Uhr) aufgrund der Rot-Sperre verpassen. Wie lange die Hamburger auf Vieira verzichten müssen, steht noch nicht fest. Gegenüber ‚DAZN‘ hatte der Schiedsrichter Deniz Aytekin einen Bericht angekündigt, der sich für den Linksfuß strafmildernd auswirken könnte: „Wir werden natürlich reinschreiben, dass er versucht hat zurückzuziehen.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
